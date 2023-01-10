В Англії заборонять одноразовий пластиковий посуд та прибори
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- Анна Холоднова
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Getty Images
В Англії заборонять пластикові столові прибори, тарілки та полістирольні таці. Раніш аналогічний крок уже зробили Шотландія та Уельс.
Про це пише BBC.
Міністр охорони навколишнього середовища Тереза Коффі зазначила, що це рішення допоможе захистити довкілля для майбутніх поколінь. Коли заборона набуде чинності, поки що невідомо.
Згідно з урядовими даними, в Англії щороку використовують 1,1 мільярда одноразових тарілок і понад чотири мільярди пластикових столових приборів. Згідно з даними Defra, кожен житель Англії щороку використовує в середньому 18 одноразових пластикових тарілок і 37 пластикових столових приборів, при цьому лише 10% із них переробляються.
- У 2020 році в Англії уже заборонили одноразові пластикові соломинки, мішалки та пластикові ватні палички.
- У червні 2022 року Шотландія запровадила заборону на використання одноразових пластикових виробів. У грудні 2022 року таку норму схвалили в Уельсі — вона набуде чинності пізніше цього року.