В Італії пояснили затримку із поставками систем ППО в Україну

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Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що Італія все ще планує постачати Україні систему протиповітряної оборони, але має вирішити технічні проблеми перед відправленням.

Про це пише Reuters.

Напередодні італійська газета La Repubblica писала, що постачання нової зброї в Україну відклали до наступного місяця через політичну напруженість, роздуми щодо вартості та брак обладнання.

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з премʼєр-міністром Італії Джорджею Мелоні заявляв, що Рим розглядає можливість постачати засоби протиповітряної оборони.

Голова МЗС Таяні сказав, що Італія працює з Францією над вирішенням проблем перед розгортанням SAMP/T.

«Гальм немає... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб зробити інструменти робочими, військове командування працює над цим», — сказав він.

Неназвані джерела La Repubblica повідомили, що Мелоні, яка є твердим прихильником Києва, зіткнулася з опором після затвердження указу про постачання зброї в Україну з боку її правих союзників Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі.

Обидва політики мають давні звʼязки з Москвою. Але джерела з їхніх партій — «Ліги» та «Вперед, Італія» заперечили наявність будь-яких проблем з указом.

La Repubblica також писала про занепокоєння, що італійській армії забракне систем ППО. Це може бути ще однією проблемою, яка стримує прийняття рішення, оскільки дві з пʼяти італійських ракетних батарей уже розміщені в Кувейті та Словаччині.