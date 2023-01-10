Новини

За добу окупанти втратили в Україні понад 700 військових

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Упродовж 9 січня російська армія втратила вбитими ще 710 солдатів. Загалом за 321 день вторгнення росіяни недорахувалися 112 470 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці:

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Марʼїнка і Побєда Донецької області.