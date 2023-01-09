Чехія відправить Україні модернізовані танки Т-72

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Чехія відправить Україні нову партію модернізованих танків Т-72.

Очільник чеського уряду Петр Фіала вже розписався на одному з них. «Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», — написав він у Twitter.

Фіала відвідав арсенал виробника Excalibur Army, залученого до постачання модернізованих Т-72. Цей процес спільно фінансують США та Нідерланди. Також Фіала написав, що оглянув нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому також поїде до України.