Чехія відправить Україні модернізовані танки Т-72
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Чехія відправить Україні нову партію модернізованих танків Т-72.
Очільник чеського уряду Петр Фіала вже розписався на одному з них. «Вірю, що українці переможуть у боротьбі з російським агресором», — написав він у Twitter.
Фіала відвідав арсенал виробника Excalibur Army, залученого до постачання модернізованих Т-72. Цей процес спільно фінансують США та Нідерланди. Також Фіала написав, що оглянув нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому також поїде до України.
- Чехія постачає Україні не тільки Т-72, а й БМП-1 та БМП-2.
- У жовтні минулого року чеські активісти купили для ЗСУ танк Т-72 за €1,2 млн. Йому дали імʼя «Томаш».