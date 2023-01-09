Держспецзвʼязок: Україна вважає кібератаки росії воєнними злочинами та збирає свідчення для Гааги

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Деякі кібератаки росії на українську інфраструктуру можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини.

Про це в інтервʼю POLITICO заявив заступник голови Держспецзвʼязку з питань цифрового розвитку Віктор Жора.

За його словами, росія координує кібератаки з військовими діями.

«Коли ми спостерігаємо за ситуацією в кіберпросторі, ми помічаємо певну координацію між кінетичними ударами та кібератаками, і оскільки більшість кінетичних атак організовуються проти мирних жителів — як прямий акт воєнного злочину, то допоміжні дії в кіберпросторі можна розглядати як воєнні злочини», — пояснив він.

Жора додав, що українські посадовці збирають докази кібератак, повʼязаних із військовими ударами рф, і діляться інформацією з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як приклад такого скоординованого удару він згадав кібератаку на ДТЕК у липні 2022 року.

«Їхню ТЕЦ було обстріляно, і одночасно було атаковано їхню корпоративну мережу. Це спрямована і спланована діяльність росіян, яку вони вели як у звичайній сфері, так і в кіберпросторі», — сказав Жора. За його словами, так само росіяни діяли в Одесі, Львові та Миколаєві.

Також росія активно розповсюджує у мережі пропаганду та дезінформацію і намагається ідентифікувати людей, які можуть завадити її військовому наступу, зазначив заступник голови Держспецзвʼязку.

На його думку, міжнародному співтовариству слід обговорити вплив цих атак та визначити, як на них реагувати.