Космічний телескоп Hubble сфотографував аморфну галактику

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Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував аморфну галактику LEDA 48062, яка розташована у сузірʼї Персея.

Про це повідомила обсерваторія.

LEDA 48062 розташована на відстані 30 мільйонів світлових років від Чумацького Шляху.

Галактика видніється у правій частині зображення поруч із більш чітко вираженою сусідньою галактикою UGC 8603.

Також на цій світлині видніється невелика кількість більш віддалених галактик і кілька зірок на тлі LEDA 48062.