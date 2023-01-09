Новини

В Україні арештували майно ексміністра освіти Табачника на понад $2 мільйони

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

В Україні арештували майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, якого підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Загальна сума арештованих активів — понад $2 мільйони. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті. Щоб уникнути можливої конфіскації, Табачник заздалегідь «переписав» статки на своїх родичів. Проте його активи все одно арештували. А саме:

У листопаді 2022 року Дмитру Табачнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Табачник особисто консультував представників окупаційної російської адміністрації і готував проєкт доповідної записки про забезпечення озброєної охорони «виборчих дільниць» на заступника голови уряду рф. Зараз зрадник переховується у тимчасово окупованому Криму.