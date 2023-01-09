У Бразилії затримали 200 протестувальників — президент оголосив у столиці надзвичайну ситуацію

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Поліція Бразилії звільнила президентський палац, а також будівлі парламенту країни та Верховного суду, захоплені раніше прихильниками колишнього президента Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє CNN Brasil.

За даними Міністерства юстиції, за участь у заворушеннях поліція затримала близько 200 людей. Затриманим загрожує до 12 років увʼязнення.

Водночас чинний глава держави Луїс Інасіу Лула да Сілва запровадив у столиці режим надзвичайної ситуації, який діятиме до кінця січня. Він також пообіцяв, що всіх учасників заворушень покарають.

Лула розкритикував також дії поліції, яка не змогла спинити протестувальників 8 січня. Він вважає, що йдеться «або про її некомпетентність, або про злий намір».