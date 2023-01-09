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За добу окупанти втратили в Україні понад 500 військових

Автор:
Софія Телішевська
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Упродовж 8 січня російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 320 днів вторгнення росіяни недорахувалися 111 760 своїх військових.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати окупантів у техніці: