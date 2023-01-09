За добу окупанти втратили в Україні понад 500 військових
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Упродовж 8 січня російська армія втратила вбитими ще 590 солдатів. Загалом за 320 днів вторгнення росіяни недорахувалися 111 760 своїх військових.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- танків — 3 080 (+11);
- бойових броньованих машин — 6 147 (+17);
- артилерійських систем — 2 069 (+4);
- РСЗВ — 434 (+3);
- засобів ППО — 217;
- літаків — 285;
- гелікоптерів — 275 (+3);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 856 (+7);
- крилатих ракет — 723;
- кораблів /катерів — 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 809 (+8);
- спеціальної техніки — 183 одиниці.
- Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Марʼїнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.