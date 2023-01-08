Швеція заявила про неможливість виконання умов Туреччини для вступу в НАТО

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Reuters

Офіційний Стокгольм не може виконати всі умови, які поставила Анкара для схвалення вступу Швеції до НАТО .

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Коментуючи меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією та Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося.

«Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення — у руках Туреччини», — заявив прем’єр.

Водночас за його словами, Швеція впевнена, що Туреччина все ж схвалить заявку Стокгольму на вступ до НАТО.