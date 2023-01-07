Російська армія за добу втратила ще 490 військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 490 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 110 740 військових.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 7 січня.
Втрати російської армії в техніці:
- 3 066 танків (+2 за минулу добу);
- 6 125 бойових броньованих машин (+1);
- 2 062 артилерійські системи (+3);
- 431 реактивна система залпового вогню;
- 217 засобів ППО (+2);
- 285 літаків;
- 272 гелікоптери;
- 1 844 дрони;
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 798 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+1);
- 182 одиниці спеціальної техніки.