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Російська армія за добу втратила ще 490 військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 490 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 110 740 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 7 січня.

Втрати російської армії в техніці: