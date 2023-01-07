Рвані килими, плями на стелях і розбите вікно. Колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару звинуватили у псуванні палацу

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У Бразилії нова перша леді Росангела да Сілва звинуватила попереднього президента країни Жаїра Болсонару у псуванні президентського палацу, зокрема йдеться про зникнення творів мистецтва та зіпсовані меблі.

Про це повідомляє The Guardian.

Росангела да Сілва провела для найбільшої телемовної компанії Бразилії TV Globo екскурсію президентським палацом Альворада у місті Бразиліа, щоб показати поганий стан маєтку. Так, за словами першої леді, важливі частини культової модерністської будівлі залишилися в «погіршеному» стані. Вона показала знімальній групі рвані килими, пошкоджені підлоги, розбите вікно, стелі з плямами від протікання води, величезний банкетний зал без меблів.

За її словами, невідома кількість меблів і творів мистецтва з офіційної резиденції зникла, пошкоджена чи, як у випадку однієї з робіт XIX століття, залишена на підлозі.

Президентське подружжя вже повідомило, що проведе повну інвентаризацію меблів і творів мистецтва в резиденції, перш ніж вʼїхати. Після цього вони зроблять ремонт. Будівля маєтку внесена до національного реєстру історичних місць. Зараз перша леді Бразилії думає над тим, щоб додати до цього реєстру предмети, що перебувають у маєтку, аби президенти не могли їх звідти забирати.