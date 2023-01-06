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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на майже $3 мільярди. Що туди увійшло

Автор:
Олексій Ярмоленко
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Flickr / Tom Smail

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його загальна вартість становитиме $2,85 мільярда.

Про це пише пресслужба Держдепу США.

У новий пакет увійдуть:

Крім цього, США виділяють ще $225 мільйонів на модернізацію Збройних сил України та їхню довгострокову підтримку. Ще $682 мільйони підуть американським союзникам у Європі, щоб стимулювати та поповнювати їхню військову спроможність на тлі допомоги Україні.

Загалом Штати вже виділили Україні військової допомоги на загальну суму $24,9 мільярда.