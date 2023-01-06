У Мексиці заарештували наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса. Члени його банди обстріляли два літаки та вбили трьох правоохоронців

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У Мексиці після арешту наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса почалися масштабні заворушення. Бойовики наркобарона обстріляли два літаки та вбили трьох співробітників сил безпеки. Перестрілка між бандою та правоохоронцями тривала весь день 5 січня.

Про це пише BBC.

Гусмана Лопеса, який був лідером наркокартелю свого батька, затримали в Кульякані. Після цього члени його банди встановили блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та обстріляли два літаки. За даними губернатора штату, унаслідок заворушень госпіталізували 18 людей. У трьох аеропортах мексиканського штату Сіналоа скасували понад 100 рейсів.

У соцмережах опублікували відео з обстріляного бойовиками пасажирського літака, який мав летіти з Кульякана в Мехіко.

За даними авіакомпанії Aeromexico, жоден пасажир або співробітник не постраждав. Також у Кульякані збили літак Військово-повітряних сил, повідомили в агентстві цивільної авіації Мексики.

Через стрілянину, що тривала весь день, різні частини міста були заблоковані, мешканців закликали залишатися вдома. Також під час заворушень були розграбовані багато магазинів. У пʼятницю, 6 січня, у штаті Сіналоа закриють всі школи.

Міністр оборони Мексики Луїс Кресенсіо Сандовал повідомив, що шестимісячна операція зі спостереження за Гусманом Лопесом відбувалася за підтримки США.