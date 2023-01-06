У «Дії» відтепер можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

У застосунку «Дія» зʼявилася можливість отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Про це повідомили d Міністерстві цифрової трансформації.

Витяг з ЄДР підтверджує володіння бізнесом, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний, наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше витяг отримували офлайн e реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу. Відтепер на порталі «Дія» цей документ можна отримати за кілька хвилин. Він коштуватиме 100 гривень замість 130.