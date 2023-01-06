Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 110 тисяч російських окупантів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Станом на 6 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 110 250 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 064 танки;
- 6 124 бойові броньовані машини;
- 2 059 артилерійських систем;
- 431 реактивна система залпового вогню;
- 215 засобів протиповітряної оборони;
- 285 літаків;
- 272 гелікоптери;
- 4 797 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 844 дрони оперативно-тактичного рівня;
- 182 одиниці спеціальної техніки;
- 723 крилаті ракети.