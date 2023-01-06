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Генштаб: ЗСУ ліквідували понад 110 тисяч російських окупантів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 6 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 110 250 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: