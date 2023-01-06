Reuters: Засновник «ПВК Вагнера» Пригожин хоче захопити контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу Бахмуту

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На думку Сполучених Штатів, соратник президента рф і засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмуту на Донеччині.

Про це пише Reuters із посиланням на посадовця з Білого дому.

За його словами, є ознаки того, що «одержимість» росії та самого Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами.

Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах. Росія відкидала ці звинувачення як «антиросійські».

За даними американського посадовця, «ПВК Вагнера» наразі має приблизно 50 тисяч найманців. Із них уже понад 4 100 убиті та 10 тисяч поранені. Понад тисячу найманців ліквідовані в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмуту.