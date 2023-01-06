Reuters: Засновник «ПВК Вагнера» Пригожин хоче захопити контроль над соляними та гіпсовими шахтами поблизу Бахмуту
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images
На думку Сполучених Штатів, соратник президента рф і засновник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти поблизу Бахмуту на Донеччині.
Про це пише Reuters із посиланням на посадовця з Білого дому.
За його словами, є ознаки того, що «одержимість» росії та самого Пригожина Бахмутом зумовлена грошовими мотивами.
Раніше Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших країнах. Росія відкидала ці звинувачення як «антиросійські».
За даними американського посадовця, «ПВК Вагнера» наразі має приблизно 50 тисяч найманців. Із них уже понад 4 100 убиті та 10 тисяч поранені. Понад тисячу найманців ліквідовані в період з кінця листопада до початку грудня поблизу Бахмуту.
- Російська «ПВК Вагнера» бере активну участь у війні проти України та задіяна не лише в боях, але й у розбудові оборонних укріплень на окупованих територіях. Також «вагнерівці», ймовірно, відповідальні за низку страт полонених на відео та воєнні злочини.
- У листопаді депутати ЄС запропонували визнати «ПВК Вагнера» терористичною організацією. Відповідний законопроєкт розглядають й у США. У грудні Державний департамент США вніс «ПВК Вагнера» у список організацій, що викликають «особливе занепокоєння».
- Наприкінці грудня в Білому домі заявляли, що «ПВК Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї.