Politico: У США планують модернізувати боєприпаси часів Холодної війни, щоб передати їх Україні

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Український мілітарний портал

У США почали вилучати з запасів та оцінювати на придатність боєприпаси часів Холодної війни. Їх хочуть передати Україні.

Про це пише Politico.

Також Штати вивчають можливість модернізації таких боєприпасів для того, щоб вони були ефективними та корисними для української армії.

Одну з таких програм уже запустили — щодо зенітних ракет для систем ППО. Планується, що ракети для давно знятих із виробництва систем HAWK отримають необхідні оновлення для того, щоб їх можна було передати Україні.

Також США шукають способи, як перекрити постачання іранських безпілотників до росії.

«Ми оцінюємо подальші кроки, які можемо зробити з точки зору експортного контролю — щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються в безпілотниках», — заявила речниця Ради національної безпеки США Адрієн Вотсон.