У Франції на два тижні перенесли слухання про екстрадицію екснардепа та мільярдера Жеваго до України

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LIGA.net

Суд у Франції на два тижні переніс слухання про екстрадицію колишнього нардепа та мільярдера Костянтина Жеваго до України. Засідання призначили на 19 січня.

Про це пише Reuters.

Також того ж дня суд вирішить, чи продовжувати Жеваго перебування за ґратами, чи відпустити його.

Сам Жеваго на суді зазначив, що справа проти нього є політичною. Він закликав суд випустити його з вʼязниці, пообіцявши дотримуватися всіх вимог і прибути на наступне засідання. Також Жеваго заявив, що готовий залишити заставу у розмірі мільйона євро.

Суд вирішив перенести засідання, тому що і адвокати Жеваго, і прокурори зазначили, що їм треба більше часу, щоб підготуватися та вивчити всі матеріали справи.