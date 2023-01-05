США схвалили використання першої у світі вакцини для медоносних бджіл

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Boris Smokrovic / Unsplash

Міністерство сільського господарства США схвалило першу у світі вакцину для медоносних бджіл. Це має допомогти в боротьбі з американським гнильцем — хворобою, яка зазвичай спустошує колонії бджіл.

Про це повідомляє The Guardian.

Препарат є ослабленою бактерією. Потрапляючи до організму бджолиної матки, він запускає вироблення специфічного імунітету для личинок, яких вона народить. Вакцина спочатку буде доступна для комерційних бджолярів.

«Наша вакцина — це прорив у захисті медоносних бджіл. Ми готові змінити те, як ми дбаємо про комах, що своєю чергою вплине на виробництво продуктів харчування у глобальному масштабі», — сказала Аннет Клейзер, виконавчий директор компанії Dalan Animal Health, яка розробила вакцину.

Американський гнилець — це серйозне захворювання, що викликається личинками бактерій Paenibacillus, які можуть послабити та вбити вулики. Розпізнати хворобу легко — вона перетворює личинок на коричневий слиз із гірким запахом (гнильну масу). У США гнильця виявили в четверті вуликів. У такому випадку бджолярі мають знищити та спалити колонії бджіл, щоб хвороба не поширювалась далі.