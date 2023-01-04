Розслідувачі встановили імена чотирьох росіян, які запускають іранські дрони по Україні

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Українські журналісти встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.

Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та «Наші гроші.Львів».

Як встановили журналісти, дрони Shahed запускають по Україні військові 294 Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ:

Сергій Созінов;

Андрій Степовий (капітан ПКС РФ);

Гліб Півкін;

Євгеній Глухов (лейтенант ПКС РФ).

У серпні 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані, а потім у Коломні росіяни навчали операторів дронів і тестували нові зразки перед відправкою у війська.

Крім росії та Ірану участь у «навчаннях» взяли команди з Білорусі та Вірменії.

Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує росія, і де однією з дисциплін є змагання операторів дронів — «Соколіная охота», і тривали з 15 до 27 серпня.

У «Соколіной охотє-2022» взяла участь російська команда у складі 13 військових.

Змагання в Ірані завершилися 27 серпня, а через два тижні росія вперше атакувала Україну іранськими дронами.