Розслідувачі встановили імена чотирьох росіян, які запускають іранські дрони по Україні
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Українські журналісти встановили імена чотирьох російських військових, яких влітку в Ірані навчали керувати дронами-камікадзе Shahed.
Про це йдеться у спільному розслідуванні «Слідства.Інфо» та «Наші гроші.Львів».
Як встановили журналісти, дрони Shahed запускають по Україні військові 294 Державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ:
- Сергій Созінов;
- Андрій Степовий (капітан ПКС РФ);
- Гліб Півкін;
- Євгеній Глухов (лейтенант ПКС РФ).
У серпні 2022 року російські військові з цього центру пройшли навчання в Ірані, а потім у Коломні росіяни навчали операторів дронів і тестували нові зразки перед відправкою у війська.
Крім росії та Ірану участь у «навчаннях» взяли команди з Білорусі та Вірменії.
Навчання проводилися під приводом Армійських ігор, які влаштовує росія, і де однією з дисциплін є змагання операторів дронів — «Соколіная охота», і тривали з 15 до 27 серпня.
У «Соколіной охотє-2022» взяла участь російська команда у складі 13 військових.
Змагання в Ірані завершилися 27 серпня, а через два тижні росія вперше атакувала Україну іранськими дронами.
- Починаючи з вересня, коли російські окупанти почали застосовувати іранські дрони-камікадзе, українська Протиповітряна оборона вже знищила майже 500 таких безпілотників.