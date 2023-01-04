Україна після скандалу повернула акредитацію данській журналістці Матільді Кімер
- Автор:
- Софія Телішевська
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journalisten.dk / «Бабель»
Україна повернула акредитацію журналістці данської громадської телерадіокомпанії DR Матільді Кімер.
Про це повідомила Європейська федерація журналістів (EFJ), а також сам мовник DR.
«Данській журналістці Матільді Кімер повернули акредитацію: вона знову може працювати в Україні. Міжнародний тиск спрацював!» — ідеться в повідомленні EFJ.
Наприкінці літа Данське радіо опублікувало на своєму сайті скриншот листа від ЗСУ, який датований 22 серпня, де йдеться, що акредитацію відкликано на запит Служби безпеки України (СБУ).
Тільки у грудні 2022 року журналістці вдалося зустрітися з представниками спецслужби, де їй вказали, що відзняті матеріали містять пропаганду на користь росії. СБУ публічно цю історію не коментувала, тому про зустріч її співробітників із Кімер відомо лише зі слів журналістки. «Бабелю» вдалося поговорити з одним зі співробітників СБУ. Він розповів версію спецслужби й уточнив, за що саме Кімер позбавили акредитації. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі:
- Кімер почала працювати кореспондентом DR у 2005 році, а з 2014 року вона стала постійним кореспондентом данської телерадіокомпанії у росії та Україні. До лютого 2022 року журналістка робила багато репортажів про Україну. Крім того, вона відвідувала райони збройного конфлікту на Донбасі, звідки публікувала матеріали, здебільшого присвячені мирним жителям.
- 24 лютого, у день початку повномасштабного вторгнення росії, Кімер перебувала в Києві й виявилася одним із найперших данських кореспондентів, які змогли розповісти, що відбувається у місті.
- У серпні 2022 року ФСБ росії заборонила їй вʼїзд на територію країни на 10 років через загрозу безпеці.