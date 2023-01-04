СБУ відкрила справу проти Діани Панченко. Вона працювала на каналах Медведчука

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Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування проти однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.

Провадження відкрили за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, прославляння її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах рф. Серед іншого, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи та експертизи.