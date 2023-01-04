Начальник розвідки Кирило Буданов: Навесні Україна планує великий контрнаступ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Офіс президента / Telegram
Навесні Україна планує великий контрнаступ, а бої в березні будуть найзапеклішими. Про це в інтерв’ю ABC News заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
«Це звільнення територій та завдання остаточної поразки російській федерації. Це відбудеться по всій Україні — від Криму до Донбасу», — заявив Буданов, не вказавши жодних деталей.
Також він додав, що Україна дуже чекає на поставки американських броньованих машин Bradley.
- У грудні 2022 року західні ЗМІ писали, що США вже обговорюють можливість відправити в Україну бойові машини M2 Bradley. Фактично вони є легкими танками та допоможуть ЗСУ в наступальних операціях.