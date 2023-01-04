У «Дії» знову можна підтвердити право власності на нерухомість. Як це зробити?
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Міністерство оборони України
У застосунку «Дія» знов можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Вона підтверджує право власності на квартиру, будинок або земельну ділянку.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
У довідці є інформація з чотирьох основних реєстрів нерухомості:
- Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- Реєстру прав власності на нерухоме майно;
- Державного реєстру іпотек;
- Єдиного реєстру заборон відчуження обʼєктів нерухомого майнаа.
Довідку можна отримати за посиланням. Вартість послуги — 30 гривень. Є можливість сплатити адміністративний збір карткою онлайн.
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