У США аптекам дозволять продавати таблетки для переривання вагітності

Новини

Unsplash

Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) вперше дозволить роздрібним мережам аптек продавати таблетки для переривання вагітності.

Про це пише Reuters.

Аптеки зможуть подати заявку на розповсюдження таблеток для переривання вагітності «Міфепристон». Якщо заявку схвалять, ліки продаватимуть безпосередньо пацієнтам за рецептом від сертифікованого лікаря.

Активісти, які захищають права на аборти, кажуть, що ці таблетки мають тривалий досвід безпечності та ефективності, без ризику передозування чи звикання. У кількох країнах, зокрема в Індії та Мексиці, жінки можуть придбати їх без рецепта, щоб зробити медикаментозний аборт.

Дані FDA демонструють невелику смертей, повʼязаних із «Міфепристоном». Станом на червень 2021 року відомо про 26 смертей, повʼязаних із таблетками. За оцінками, з вересня 2000 року їх приймали майже 4,9 мільйона жінок.

Раніше такі ліки продавалися поштою через певну низку аптек або через спеціально сертифікованих лікарів і клініки.