У росії партизани зупинили рух військових ешелонів у районі Красноярська. Це вже шоста диверсія за цей рік

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Українська розвідка фіксує активізацію руху опору в росії.

У ніч проти 4 січня невідомі партизани зупинили рух потягів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська.

За чотири дні цього року це вже шостий випадок блокування залізниці, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів.

У 2022 році було приблизно 40 таких випадків, також знищувалися залізничні трансформатори та локомотиви. У ГУР зауважили, що суттєва активізація рейкових партизанів у росії сталася після оголошення часткової мобілізації.