Міноборони росії визнало загибель 89 своїх військових від удару ЗСУ по Макіївці
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони росії повідомило, що кількість загиблих від удару по базі окупантів у Макіївці Донецької області збільшилася.
Раніше росіяни визнали вбитими 63 своїх військових, а зараз повідомили про загибель 89 осіб. Серед них є заступник командира полку підполковник Бачурін. Окупанти також заявили, що систему HIMARS, з якої ЗСУ вели вогонь по Макіївці, нібито знищено.
Міноборони росії звинувачує в ударі самих військових. Там зазначили, що попри заборону російські солдати масово використовували мобільні телефони, і сигнал запеленгували українські захисники.
У британській розвідці вважають, що поряд із розташуванням російських військ могли зберігати боєприпаси. Є імовірність, що вони здетонували під час удару.
- Генштаб ЗСУ у своєму зведенні від 2 січня підтвердив удар по Макіївці, але втрати росіян у людській сили не озвучив, оскільки вони ще точнюються. Генштаб лише вказав кількість знищеної та пошкодженої техніки — 10 одиниць.