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Генштаб: За добу ЗСУ знищили 720 окупантів і 6 артилерійських систем ворога

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 4 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 108 910 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: