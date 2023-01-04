Помер останній астронавт місії NASA «Аполлон-7» Волтер Каннінгем

Новини

CNN

Помер останній астронавт першої успішної пілотованої космічної місії «Аполлон» Волтер Каннінгем. Йому було 90 років.

Про це пише The Guardian.

Смерть астронавта підтвердили речник NASA Боб Джейкобс і дружина Каннінгем Дот.

У 1968 році Каннінгем був одним із трьох астронавтів місії «Аполлон-7». Він працював на борту разом із капітаном ВМС США Волтером Ширрою та майором ВПС США Донном Айзелем. Це був одинадцятиденний політ, під час якого з орбіти вели прямі трансляції.

Астронавти «Аполлона-7» отримали спеціальну нагороду «Еммі» за щоденні телевізійні репортажі з орбіти, під час яких вони бавилися, показували гумористичні таблички та розповідали землянам про космічні польоти.

«Аполлон-7» був першою космічною місією NASA з екіпажем після загибелі трьох астронавтів «Аполлона-1» під час пожежі на стартовому майданчику 27 січня 1967 року.

Волтер Каннінгем народився в Крестоні, штат Айова, навчався в середній школі в Каліфорнії. У 1951 році він пішов на військову службу. Згодом був пілотом морської піхоти в Кореї.

Також він отримав ступінь бакалавра та магістра з фізики в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі та захистив докторську дисертацію.

Після роботи в NASA Каннінгем працював у сфері інженерії, бізнесу та інвестицій, а також був ведучим ток-шоу на радіо. Він написав мемуари про свою карʼєру астронавта The All-American Boys.