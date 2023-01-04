В Іспанії тютюнові компанії платитимуть за прибирання недопалків

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Unsplash / Sajjad Zabihi

В Іспанії тютюнові компанії зобовʼяжуть платити за прибирання мільйонів сигаретних недопалків, які курці викидають щороку.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення набуде чинності 6 січня і є частиною пакету заходів, спрямованих на зменшення відходів і збільшення переробки. Він передбачає заборону на одноразові пластикові столові прибори та тарілки, ватні палички, пінополістирольні стаканчики та пластикові соломинки, а також зменшення кількості пластикового пакування для харчових продуктів.

Крім прибирання, виробники сигарет також заохочуватимуть людей не викидати недопалки у громадських місцях. Як саме організують прибирання та скільки це буде коштувати — поки невідомо.

Передбачається, що тютюнові компанії перекладуть витрати на споживача і нададуть курцям ще один стимул кинути цю звичку. Згідно зі статистикою уряду Іспанії, у 2022 році палили близько 22% іспанців (16,4% жінок і 23,3% чоловіків). У ЄС середній показник становить 18,4%.

Незважаючи на велику кількість курців, особливо серед молоді, іспанці переважно виступають за посилення обмежень на куріння у громадських місцях. Опитування Асоціації сімейної медицини показало, що 85% респондентів підтримують подальші обмеження, а 72% підтримують заборону на паління на терасах барів і ресторанів.

Сигаретні недопалки є одним з найпоширеніших видів сміття. У процесі їхнього розкладання, яке займає близько 10 років, виділяються токсичні речовини, такі як мишʼяк і свинець.

За даними неурядової організації Ocean Conservancy, сигаретні недопалки є найпоширенішою формою забруднення морів — їх навіть більше, ніж пластикових пакетів і пляшок.