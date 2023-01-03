Bloomberg: Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Поставки нафти з росії у грудні впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік. Цьому сприяли санкції Євросоюзу на імпорт російської нафти, а також введення цінової межі.
Про це пише Bloomberg.
Загальні морські перевезення по країні впали на 117 тисяч барелів на день — до 2,615 мільйона барелів у середньому за чотири тижні.
Водночас вантажі російської нафти до Китаю, Індії й Туреччини, які після європейських обмежень найбільше купують нафти у рф, скоротилися втретє поспіль.
На зменшення перевезень із чорноморських і тихоокеанських портів минулого місяця також вплинули шторми. Зокрема, у грудні завантаження в російському порту Козьміно були зупинені на 11 днів через негоду.
- Угода про обмеження ціни на російську нафту, що перевозиться морем до країн Євросоюзу, Австралії та країн «Великої сімки», почала діяти 5 грудня. Ці країни з деякими винятками домовилися купувати та перевозити нафту з росії лише в тому випадку, якщо її ціна не перевищує $60 за барель. На Заході пояснюють запровадження цього заходу тим, що він скоротить надходження до російського бюджету та ускладнить для рф можливість фінансувати війну.