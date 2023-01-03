Bloomberg: Поставки нафти з росії впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік

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Поставки нафти з росії у грудні впали до найнижчого рівня за весь 2022 рік. Цьому сприяли санкції Євросоюзу на імпорт російської нафти, а також введення цінової межі.

Про це пише Bloomberg.

Загальні морські перевезення по країні впали на 117 тисяч барелів на день — до 2,615 мільйона барелів у середньому за чотири тижні.

Водночас вантажі російської нафти до Китаю, Індії й Туреччини, які після європейських обмежень найбільше купують нафти у рф, скоротилися втретє поспіль.

На зменшення перевезень із чорноморських і тихоокеанських портів минулого місяця також вплинули шторми. Зокрема, у грудні завантаження в російському порту Козьміно були зупинені на 11 днів через негоду.