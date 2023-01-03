Пропагандистський фільм «Ополченочка», який знімали в «ЛНР», доступний в Apple TV для деяких пострадянських країн

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На сервісі Apple TV для деяких країн доступний пропагандистський фільм «Ополченочка». Його знімали у 2018 році на території окупованої Луганщини.

Цей фільм і досі можна знайти на сайті Apple TV.

Він доступний для користувачів сервісу з росії, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Вірменії та Азербайджану — тих країн, де офіційно є Apple TV.

itunes.apple.com

Водночас на сайті Apple TV зазначено, що фільм знімали в Україні. Хоча й знімала його кіностудія місцевих бойовиків під назвою «Лугафільм».