Пропагандистський фільм «Ополченочка», який знімали в «ЛНР», доступний в Apple TV для деяких пострадянських країн
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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На сервісі Apple TV для деяких країн доступний пропагандистський фільм «Ополченочка». Його знімали у 2018 році на території окупованої Луганщини.
Цей фільм і досі можна знайти на сайті Apple TV.
Він доступний для користувачів сервісу з росії, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Вірменії та Азербайджану — тих країн, де офіційно є Apple TV.
Водночас на сайті Apple TV зазначено, що фільм знімали в Україні. Хоча й знімала його кіностудія місцевих бойовиків під назвою «Лугафільм».
- Фільм «Ополченочка» був знятий в Луганську за підтримки окупаційної адміністрації. Він розповідає про жінок у лавах бойовиків. Премʼєра фільму відбулася у травні 2019 року.
- Згодом зʼясувалося, що героїня першого фільму бойовиків «Ополченочка» Світлана Дрюк, яку охрестили «народним героєм Новоросії», ще в березні 2019 року перейшла на бік України.