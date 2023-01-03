У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди. Погода відповідає середині квітня

Новини

Vicky T / Unsplash

У Києві два дні поспіль фіксують температурні рекорди. Температура повітря перевищує 10 градусів тепла.

Про це пише Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

1 січня у столиці вперше за 143 роки спостережень середня температура повітря склала +10,3 °С. Це на понад 4 градуси вище, ніж попередній рекорд у 2021 році. Максимальна температура у Києві піднялась до +13,2 °С, таким чином перевищивши попередній рекорд 2021 року на 4,7 °С.

2 січня середня температура повітря склала +9,4 °С, що на 3,9 °С вище попереднього рекорду у 2007 році. Максимальна температура у столиці піднялася до +13,2 °С.

В обсерваторії зазначили, що така погода відповідає середині квітня.