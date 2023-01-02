У США виведуть на орбіту український наносупутник — подію транслюватимуть онлайн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Official SpaceX Photos / Flickr
У США 3 січня виведуть на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, який фахівці КПІ ім. Ігоря Сікорського створили до 30-річчя Незалежності України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.
Наносупутник розробили за бюджетні кошти, які МОН надавало в межах реалізації відповідних проєктів — переможців конкурсів наукових досліджень і розробок.
Запуск відбудеться з мису Канаверал, що у США, за допомогою ракети-носія Falcon-9 від компанії SpaceX.
Після виведення на заплановану орбіту наносупутник досліджуватиме ефективність функціонування теплових труб різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.
Фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарата в космос взяла на себе спіноф-компанія нідерландського Технічного університету Делфт.
Трансляція події відбуватиметься на каналі КПІ ім. Ігоря Сікорського з 16 години 3 січня 2023 року.