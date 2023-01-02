Дубай скасував 30% податок на алкоголь. Це має привабити туристів

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Дубай призупинив дію податку 30% на алкоголь і скасував особисті ліцензії на нього — їх повинні мати мешканці, які хочуть вживати спиртне вдома.

Про це повідомляє Reuters.

Зміни набули чинності 1 січня та діятимуть протягом випробувального періоду.

Один з двох найбільших постачальників алкоголю в Дубаї MMI вже повідомив, що скасування цього податку зменшить і ціни в його магазинах по всьому емірату.

Інший ритейлер, African+Eastern, підтвердив, що податок більше не застосовується, але ціни, як і раніше, оподатковуватимуться на додану вартість (ПДВ) у розмірі 5%.

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Очікується, що цей крок ще більше підвищить привабливість Дубая для туристів та іноземних жителів, яких приваблює його ліберальніший спосіб життя в порівнянні з іншими містами Перської затоки. Дубай уже якийсь час помʼякшує закони, дозволяючи продаж алкоголю вдень під час Рамадану та схвалюючи доставку додому під час пандемії.

Туризм є ключовою опорою економіки Дубая. У першій половині 2022 року емірат відвідали на 180% більше туристів, аніж за аналогічний період 2021 року.