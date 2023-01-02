Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 720 російських окупантів за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Міністерство оборони України / Facebook
Станом на 2 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 107 440 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 3 031 танк;
- 6 093 бойові броньовані машини;
- 2 027 артилерійських систем;
- 423 реактивні системи залпового вогню;
- 213 засобів протиповітряної оборони;
- 283 літаки;
- 269 гелікоптерів;
- 4 725 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 836 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 181 одиниця спеціальної техніки;
- 723 крилаті ракети.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.