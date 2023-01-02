Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 720 російських окупантів за добу

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Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 2 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 107 440 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

3 031 танк;

6 093 бойові броньовані машини;

2 027 артилерійських систем;

423 реактивні системи залпового вогню;

213 засобів протиповітряної оборони;

283 літаки;

269 гелікоптерів;

4 725 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 836 дронів оперативно-тактичного рівня;

181 одиниця спеціальної техніки;

723 крилаті ракети.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.