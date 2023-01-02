Новини

Генштаб: ЗСУ ліквідували ще 720 російських окупантів за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Міністерство оборони України / Facebook

Станом на 2 січня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 107 440 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.