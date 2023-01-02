Генштаб: Минулої доби росія випустила по Україні 44 дрони Shahed — усі збила ППО

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За минулу добу росія завдала по Україні 51 авіаційний удар, зокрема застосувала 44 безпілотників Shahed-136. Сили протиповітряної оборони України знищили всі ворожі дрони.

Про це повідомили в Генеральному Штабі ЗСУ.

Крім того, ворог 55 разів вів обстріл із реактивних систем залпового вогню, зокрема по дитячій лікарні в Херсоні.

У Генштабі також підтвердили, що 31 грудня в районах Тарасівки, Басані, Пологів, Бердянська і Токмаку на Запоріжжі росія втратила понад 175 військовослужбовців пораненими. Також знищено 12 одиниць російського озброєння й військової техніки різного типу та склад боєприпасів окупантів. Інформацію щодо загиблих уточнюють.