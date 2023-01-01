Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого газу

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Від 1 січня Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.

«Ми відрізаємо путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їхню власну залежність», — йдеться у дописі.