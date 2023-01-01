Велика Британія припинила імпорт російського скрапленого газу
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- Анна Холоднова
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Getty Images
Від 1 січня Велика Британія припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни.
«Ми відрізаємо путіна від фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни у всьому світі, щоб зменшити їхню власну залежність», — йдеться у дописі.
- 8 листопада премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував велику газову угоду зі Сполученими Штатами.