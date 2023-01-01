Axios: Зеленський невдало поговорив телефоном із премʼєром Ізраїлю, у них виникли безпекові розбіжності

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Президент України Володимир Зеленський 30 грудня провів невдалу телефонну розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Біньміяном Нетаньягу, який у листопаді 2022 року повернувся до влади.

Видання Аxios із посиланням на джерела пише, що в них виникли розбіжності в безпековому питанні.

У Twitter Зеленського повідомлялося, що лідери країн говорили про двосторонню співпрацю в безпековій сфері, взаємодію на міжнародних майданчиках, а також торкнулися теми реалізації української формули миру.

Проте джерела розповіли, що Нетаньягу просив Зеленського, щоб Україна проголосувала проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яку розглядали в пʼятницю, 30 грудня. Вона передбачає звернення до Міжнародного суду ООН в Гаазі по консультативний висновок щодо правових наслідків зайняття Ізраїлем палестинських територій на Західному березі річки Йордан і в секторі Гази.

Україна підтримала цю резолюцію, коли її розглядали в комітеті ООН, нібито через відмову Ізраїлю надати системи протиповітряної оборони. Ізраїльське МЗС після цього викликало посла України на жорстку розмову.

Нетаньягу в розмові із Зеленським хотів, щоб Україна змінила свою позицію або принаймні утрималася. Зеленський нібито сказав, що в обмін на це він хоче почути готовність нового уряду Ізраїлю змінити підхід щодо надання військової допомоги. Нетаньягу нічого конкретного не сказав, тому Зеленський вирішив, що Україна взагалі не братиме участі в голосуванні. Axios називає цей крок спробами дати шанс відносинам з Нетаньягу.

В Ізраїлі непублічно кажуть, що розчаровані такою позицією України.

Резолюцію без України підтримали 87 країн. Проти виступили 26 країн, серед яких Велика Британія, США, Австралія, Німеччина та Австрія.