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ЗСУ ліквідували ще понад 700 російських окупантів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 105 960 військових.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на 31 грудня.

Втрати російської армії в техніці: