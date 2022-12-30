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Португальський нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем футбольного клубу «Аль-Наср» із Саудівської Аравії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угода набирає чинності з 1 січня та розрахована на 2,5 роки. За даними CBS Sports, Роналду зароблятиме $75 мільйонів за сезон і бонуси.

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