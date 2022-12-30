«Укрзалізниця» презентувала першу українську електричку
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Укрзалізниця
Компанія «Укрзалізниця» показала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.
Електричка може вмістити 964 пасажирів, її максимальна швидкість — 120 км/год.
Ось як вона виглядає:
У кожному головному вагоні поїзда є пандуси. Також у потязі встановлені інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, є спеціально облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю та 24 місця для перевезення велосипедів.
Також нова українська електричка має USB/Type-C порти для зарядки гаджетів, зовнішні та внутрішні камери відеоспостереження та може освітлювати зони посадки та висадки пасажирів.
- «Укрзалізниця» відновила роботу «Буковельського експреса» та запустила додаткові рейси до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців і Кривого Рогу.