«Укрзалізниця» презентувала першу українську електричку

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Укрзалізниця

Компанія «Укрзалізниця» показала перший український електропоїзд ЕПЛ9Т, модернізований на власних потужностях.

Електричка може вмістити 964 пасажирів, її максимальна швидкість — 120 км/год.

Ось як вона виглядає:

У кожному головному вагоні поїзда є пандуси. Також у потязі встановлені інклюзивні вбиральні зі сповивальними столиками, є спеціально облаштовані місця для пасажирів з інвалідністю та 24 місця для перевезення велосипедів.

Також нова українська електричка має USB/Type-C порти для зарядки гаджетів, зовнішні та внутрішні камери відеоспостереження та може освітлювати зони посадки та висадки пасажирів.