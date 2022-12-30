Естонія відправила в Україну техніку для розмінування на понад €330 тисяч

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Facebook / Павел Кириленко

Естонія направила в Україну обладнання для розмінування деокупованих територій на €337 216.

Про це повідомляє ERR.

В Україну передали три мініекскаватори з причепами, чотири машини дистанційного розмінування та один детектор хімічних речовин. Техніку профінансувало Міністерство закордонних справ Естонії.

Також в Україну завітали естонські експерти, які навчили українців користуватись цією технікою.

Раніше Центр розмінування рятувального департаменту відправив в Україну обладнання для виявлення радіації, вибухозахисні костюми, протиосколкові жилети, каски, засоби першої допомоги та інше обладнання для розмінування. Також естонські рятувальники відправили українським колегам намети, спальні мішки, вуличні ліжка, системи обігріву наметів і дизель-генератори.