«Беларускі Гаюн»: До білорусі прилетіли 6 російських військово-транспортних літаків

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До білорусі 30 грудня прилетіли 6 російських військово-транспортних літаків.

Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

За її даними, усі ці літаки щось привозять до білорусі. Що саме — поки невідомо. Це може бути військова техніка або російські армійці.

Якщо літаки привозять у країну військовослужбовців рф, то може йтися про щонайбільше 1 470 солдатів, оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД — 245 людей.

Також група «Беларускі Гаюн» оприлюднила регістраційні номери російських літаків: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772. Вони почали прилітати до білорусі починаючи з 03:00 за київським часом, а останній (RF-76772) приземлився на білоруському аеродромі «Мачулищі» о 17:17.