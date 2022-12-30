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Уряд опублікував список товарів, заборонених для експорту в наступному році

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба Кабінету міністрів України

Кабінет міністрів затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік.

Про це йдеться в постанові № 1466 від 27 грудня.

На відміну від минулорічного документа в новому скасували заборону на експорт гречки та збільшили квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тисяч тонн до 600 тисяч.

Цьогоріч уряд встановив нульову квоту на низку товарів, чим фактично заборонив їх експорт. Ідеться про:

Список товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, майже не змінився — додалась тільки гречка. До нього входять: