Південна Корея успішно випробувала твердопаливну ракету власного виробництва
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Південна Корея успішно випробувала власну твердопаливну ракету. Міноборони країни зазначило, що це посилить безпеку країни в питанні дослідження космосу.
Про це відомство написало у своєму Twitter.
Там розповіли, що ці випробування допоможуть космічній програмі Південної Кореї та незалежній розвідці.
У Міноборони запевнили, що для випробування забезпечили всі необхідні умови, зокрема обмежили пересування на морі та в повітряному просторі. Але через військову безпеку громадськості про випробування не повідомляли.