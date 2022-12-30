ГУР: Росія запланувала нову хвилю мобілізації на 5 січня
- Автор:
- Софія Телішевська
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РБК-Україна
Російське керівництво вирішило з 5 січня 2023 року провести нову хвилю мобілізації. Це роблять через нестачу живої сили.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтервʼю ВВС наголосив, що росіяни мають величезні проблеми як із комплектуванням існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів.
За його словами, противнику вже не вистачає живої сили для війни проти України.
«У планах стоїть це число. Їм доведеться розпочинати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що минула мобілізація, яка нібито закінчилася, не припинялася — людей мобілізують повним ходом», — сказав Буданов.
- 21 вересня путін оголосив у росії часткову мобілізацію, підтримав проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України та пригрозив ядерною зброєю в разі нападу на рф. Фактично він натякнув на можливість ядерних ударів, якщо ЗСУ будуть і далі звільняти окуповані території.