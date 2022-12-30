Росія вивела в Чорне море корабель із 8 ракетами «Калібр»
- Автор:
- Олег Панфілович
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На бойове чергування в Чорне море російська федерація вивела десять своїх кораблів, зокрема один із ракетами «Калібр».
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
«Станом на сьогодні на 11:00 ситуація така: у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 10 ворожих кораблів, один з них — носій крилатих ракет «Калібр». Загальний залп становить 8 ракет», — йдеться в повідомленні.
В Азовському морі, за даними ВМС, перебуває один російський корабель. У Середземному морі присутні девʼять кораблів ворога, зокрема пʼять носіїв ракет «Калібр», оснащених 72 ракетами.
- О шостій ранку 29 грудня по всій Україні почалася повітряна тривога, яка тривала 4 години 44 хвилини. Унаслідок ракетної атаки у Львівській, Івано-Франківській та Одеській областях є влучання в обʼєкти інфраструктури. Загалом росіяни застосували 69 ракет, ППО збила 54 ракети.