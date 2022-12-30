У Японії «дивом почала одужувати» собака, яка стала мемом Doge

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У Японії «дивом почала одужувати» 17-річна собака породи шиба-іну Кабосу — через кілька днів після повідомлень про те, що тварина серйозно захворіла, перестала їсти й пити.

Про це у Twitter 30 грудня повідомила власниця собаки, вихователька дитячого садка в Токіо Ацуко Сато.

Попри побоювання власниці на початку цього тижня, Кабосу зараз йде на поправку.

Так, після пʼяти днів серйозного нездужання Кабосу змогла зʼїсти повноцінний обід, випити багато води, більше не потребує підгузків, а також уже вийшла на пʼятихвилинну прогулянку.

«Я вражена, як швидко вона прийшла до тями. Диво з Кабосу могло б не статися без ваших теплих побажань та молитов», — сказала Сато підписникам.

@kabosumama / Twitter

Кабосу перестала пити і їсти напередодні Різдва, ветеринари прописали їй антибіотики. Власниця заявила, що собака «серйозно хвора».

Кабосу стоїть за знаменитим мемом «Дож». Мем виник з публікації Сато у Facebook у 2010 році. Фотографія собаки із зачудованим виразом «обличчя» супроводжувалася підписом: «Така забава… вау». Як результат зображення стало вірусним, і в мережі почали зʼявлятися десятки мемів.

У 2013 році розробники програмного забезпечення Біллі Маркус і Джексон Палмер створили Dogecoin як криптовалюту. Вони вибрали мем Doge, оскільки він був популярним на той час, і хотіли, щоб валюта була цікавою та доступною для всіх. У червні 2021 року мем Doge із зображенням пса продали на аукціоні за $4 мільйони.